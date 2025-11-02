En Estados Unidos
Escrachan a una familia robando las golosinas de una casa en Halloween y el video es viral
El hecho sucedió en Estados Unidos. Una cámara de seguridad registró a un grupo de adultos y niños llevándose todos los dulces. La grabación rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Durante la noche de Halloween, una familia se llevó todas las golosinas de una casa sin permiso, y la cámara de seguridad de ese domicilio captó a los adultos y a los niños cargando bolsas.
El video se viralizó rápidamente en redes sociales, generando indignación y asombro entre los usuarios.
El hecho ocurrió en Estados Unidos, donde se mantiene la tradición pensada para los niños que se disfrazan y pasan a buscar golosinas por las casas de sus vecinos.