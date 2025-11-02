Durante la noche de Halloween, una familia se llevó todas las golosinas de una casa sin permiso, y la cámara de seguridad de ese domicilio captó a los adultos y a los niños cargando bolsas.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, generando indignación y asombro entre los usuarios.

El hecho ocurrió en Estados Unidos, donde se mantiene la tradición pensada para los niños que se disfrazan y pasan a buscar golosinas por las casas de sus vecinos.