Al parecer las reglas de la comunidad de TikTok son demasiado estrictas o la Negra Capristo les parece demasiado sexy. El hecho es que Ximena decidió publicar su video en Instagram no sólo para que les llegue a sus seguidores sino para denunciar la censura.

El texto que acompaña el video dice: Ustedes ven algo obsceno en este video???

Que tiene de malo o mejor dicho x que censurarlo ???? #tiktok me lo censura, el porque no me dijeron

Y din embargo

Hay miles muy parecidos.. Y a mi ya me tomaron de punto x q es la segunda vez q me pasa 🤪

“No cumple las normas de la comunidad “

cuales??? 🧐

cual sera el motivo?? 🤷🏽‍♀️