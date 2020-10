Museo Pubertario Argentino on Twitter

Javier Milei celebró el sábado su 50 cumpleaños en una plaza porteña, que dejó una perlita: intentó soplar una bengala, y le terminó soplando toda la cara a una militante, en plena pandemia del coronavirus.

“¡No se sopla!”, le advirtieron al mediático economista, ya que no era una vela sino una bengala. No hizo caso, y el video no para de generar reacciones y burlas en las redes.

“Milei: los políticos son todos unos inútiles Also Milei: https://t.co/11Hpl2qGb0”— Fabipa on Twitter Link Fabipa on Twitter

“Milei Porque festejó sus 50 años en palermo, y cuando le avisaron que las bengalas no se soplan porque no se apagan así no tuvo mejor idea que escupirle toda su carga viral anti política. No entiende una simple oración de 3 palabras, y quiere ser funcionario. 🤦 https://t.co/GKnKG6ybw8”— ¿Por qué es tendencia? on Twitter Link ¿Por qué es tendencia? on Twitter

“me produce más escozor ver a milei riéndose q gritando trastornado tiene algo en la mirada q es como ver al bebé demonio de la pasión de cristo sonreír https://t.co/DDGn3PuSez”— 1# lionel hutz fan account on Twitter Link 1# lionel hutz fan account on Twitter

““hay que escupirla” es una vela milei no una poronga yo sé que te confundis y que estás acostumbrado pero por favor te lo pido loco. https://t.co/3JaQUZIAi5”— se dice miKEEEla no mikaela xfa basta on Twitter Link se dice miKEEEla no mikaela xfa basta on Twitter

“perdon pero milei me cae muy bien, cuando aparecen estos videos me dan muchas ganas de abrazarlo https://t.co/75tSt2xWUl”— Quimey Herrera on Twitter Link Quimey Herrera on Twitter

“Milei tratando de soplar una bengala para torta me terminó de hacer mierda, señal de que es una persona que nunca tuvo amor en cincuenta años de su vida, salvo por Daniela cantante y el séquito de púberes que lo idolatran por gritar en la tele.”— Falso Boris on Twitter Link Falso Boris on Twitter

“No dejemos que tenga incidencia en la política nacional un tipo que intenta apagar la bengala de la torta. https://t.co/xzoJOIOZQr”— vadreitor on Twitter Link vadreitor on Twitter

“Jajajjajjajajajjajajjajajjajaj es muy pelotudooooo https://t.co/9oFc62w8jL”— Lucas on Twitter Link Lucas on Twitter

“Pero soplá como un hombre, boludo, pareces un gay https://t.co/5Qz7Ovu1w0”— Okupas fuera de contexto on Twitter Link Okupas fuera de contexto on Twitter

“JAJAJAJJAJA MIRALE LA CARA POBRE MILEI SE NOTA Q NUNCA LE CANTARON UN FELIZ CUMPLE 😂😂😂 (encima escupiendo todo en plena pandemia 🤡🤡🤡) https://t.co/WpGvDNF678”— 🌙mery.🌙 on Twitter Link 🌙mery.🌙 on Twitter