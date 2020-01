Realmente el look del ex lateral de la Selección bien podría ir con un asesor iraní. Pero no. Por ahora sigue alejado de la política.

Luego de la asunción de Alberto Fernández comenzaron a burlar a los macristas y a los seguidores de Clarín, con una serie de tuits muy graciosos respecto a las mentiras sobre el gabinete del Frente de Todos.

Como todo en las redes comenzó a desmadrarse y ahora le tocó el turno a Juan Pablo Sorín, y la gente reaccionó en las redes sociales por ligarlo como asesor iraní del presidente argentino. El problema es que... algunos se lo creen.

“"Sorin": Por el tweet que publicó @UnHilo asegurando que se llama Amir Ashuryan y cobra 300 mil pesos por mes como asesor de Alberto Fernández”— ¿Por qué es tendencia? on Twitter Link ¿Por qué es tendencia? on Twitter

“Jaaaaaa jajajajaja es Sorin! Historico 3 de la seleccion y de riBer!!!! https://t.co/oOfnmQsp7V”— El Eze on Twitter Link El Eze on Twitter

“Sorin es tendencia”— Tomás on Twitter Link Tomás on Twitter

“Tuvieron que explicar el chiste de Sorín, a los viejos nos tienen que encerrar en un geriátrico sin wifi.”— El Chipi Barijho on Twitter Link El Chipi Barijho on Twitter

“@radiomitre vos me estas diciendo que retuitearon miles de tipos pensando que Sorin era un terrorista? Kjjjjj”— Severino ✌ on Twitter Link Severino ✌ on Twitter

“Ojo. Se hace llamar Sorin que significa Ala los va a mear a todos.. https://t.co/owUXzBunq9”— Ricardo Berón on Twitter Link Ricardo Berón on Twitter

“@edufeiok Feinmann de vuelta con las fake news, ESTE es Juampi Sorin:”— Gonzalo Sandoval-Villarruel on Twitter Link Gonzalo Sandoval-Villarruel on Twitter

“En Google no existe con ese nombre. De donde lo saco....? https://t.co/hW6xxlCsES”— Carlos Rodriguez on Twitter Link Carlos Rodriguez on Twitter

“@carod2015 En serio no sabes que es Sorín? Con razón pensas que Nisman se suicidó”— Nicolás Dodera on Twitter Link Nicolás Dodera on Twitter

“@carod2015 Es Juampi Sorín viejo boludo”— NG on Twitter Link NG on Twitter

“Esta barbaridad publican algunos HDP. Es Juampi Sorin. https://t.co/C5unTuv8BF”— Eduardo Feinmann on Twitter Link Eduardo Feinmann on Twitter

“@edufeiok Que perpicaz, Edu!”— Darío on Twitter Link Darío on Twitter

“@edufeiok Dale, Eduardo. Por el amor de Alá te lo pido...”— Alejandro Moreyra on Twitter Link Alejandro Moreyra on Twitter