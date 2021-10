Luego del rechazo del "ala gorila" de la política, medios y sociedad argentina al anuncio del gobernador Axel Kicillof, que lanzó un programa para que los chicos que cursan el último año de secundario en la provincia de Buenos Aires tengan su viaje de egresados "gratis", el posteo de una docente de la Villa 31 que lo calificó de "Justicia Educativa" se hizo viral.

Maru Bielli, docente y legisladora porteña, recordó a través de su cuenta de Twitter un viaje que realizó con sus alumnos de la Villa 31 a Chapadmalal: "Año 2012: les pibis de la 31 conociendo el mar en Chapadmalal. La verdadera grieta es entre quienes defienden la felicidad y las vacaciones como derechos y quienes no. Garantizar el viaje de egresados es justicia educativa".

Ya el sábado, fue Cristina Fernández quien con un contundente posteo, rechazó la tapa de Clarín sobre el "regalo" de Axel a los alumnos.

Las voces contra el proyecto

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, dijo: "El plan de Kicillof me genera una enorme indignación. No tiene lógica que se vayan gratis. La cultura del regalo no va. En todo caso tendrían que hacer una línea de crédito. No va más en la Argentina que todo es gratis, que todo es un regalo".

Diego Santilli, ex Vicejefe de la Ciudad y candidato de Diputado bonaerense de Juntos por el Cambio, escribió en redes sin pudor que el Gobierno con ese dinero podría comprar computadoras para los chicos.

El cinismo de Santilli es tremendo: el gobierno de Mauricio Macri eliminó el plan Conectar Igualdad y fue su administración en la Ciudad de Buenos Aires la que no pudo garantizar la conectividad de los estudiantes durante la pandemia.