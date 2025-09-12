Desde hace un tiempo las redes encontraron el parecido físico entre el gremialista Rubén ‘Pollo’ Sobrero con la secretaria general de la Presidencia, que últimamente está teniendo más exposición pública de lo que querría y por su vinculación con un entramado de corrupción.

Pero lejos de ofenderse con el meme o de que lo relacionen con la hermana presidencial, el Pollo contó que le causó gracia cuando le mandaron el meme y hasta confesó que él mismo lo retuiteó.

La imagen de la que habla el sindicalista es en la que aparece el bajo el título de ‘Sobrero’ mientras que a Karina Milei la encolumnan bajo el título de "Sobrera". En realidad hubo muchos mejores memes con el tema del 3% y la supuesta vinculación de Karina Milei con la corrupción, pero El Pollo compartió el meme poniéndole: "No puede ser tanta maldad"