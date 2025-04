Este personaje empezó su carrera mediática siendo cornista de Socios del Espectáculo y hasta se presentó en el programa ‘Bienvenidos a Bordo’ asegurando que era parecido a Rodrigo de Paul.

Pero después se hizo un ferviente libertarios, saltó de los espectáculos a la política y hasta fue contratado por Majul para su radio. Pero lejos de hacer periodismo, Díaz Cueto considera divertido ir a amedrentar a los más necesitados y también fue escrachado.

El tema es que ahora no sólo cometió un delito sino que lo subió a sus redes sociales demostrando que se siente impune.

Y es que mientras algunos explicaban que el cepo no se había levantado sino que se había flexibilizado ya que en efectivo sólo se pueden comprar 100 dólares, el hombre entendió que la gente decía que no podía sacar los billetes por ventanilla y para probar que eso no era cierto se filmó, dentro de una institución bancaria, haciendo la operación. Cosa que está claramente prohibida por normativas del Banco Central tendientes a mejorar la seguridad dentro de los bancos.