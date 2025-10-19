Estallan las redes
El penoso saludo de la AFA por el Día de la Madre provocó una ola de reacciones desopilantes
La Asociación del Fútbol Argentino publicó una imagen generada con Inteligencia Artificial para homenajear a las madres. Los usuarios criticaron el insólito posteo.
En el marco del Día de la Madre, la AFA sorprendió con un saludo poco convencional: una imagen creada con inteligencia artificial que mostraba una milanesa con papas fritas.
El posteo fue acompañado por un mensaje: "Nada como el cariño de mamá". Sin embargo, lejos de generar ternura o simpatía, provocó una catarata de comentarios irónicos y críticas.
Muchos usuarios cuestionaron el mal gusto de la publicación y la falta de creatividad: