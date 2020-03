Se trata del desafío viral 'Flip the Switch Challenge' -algo así como 'Acciona el Interruptor"-, el cual consiste en grabar un video junto a otra persona mientras uno de ellos baila al ritmo de la canción 'Nonstop', del rapero Drake, hasta que se apaga la luz y cambian de roles, incluyendo sus ropas.

Muchos usuarios en las redes sociales compartieron los divertidos resultados del reto, al cual en las últimas horas se sumaron una gran cantidad de celebridades, entre ellas Jennifer López y su pareja el exbeisbolista Alex Rodríguez, el futbolista alemán Mario Götze, la exprecanidata demócrata estadounidense Elizabeth Warren, la cantante Camila Cabello y hasta incluso la supermodelo Emily Ratajkowski.

Jennifer López y Alex Rodríguez

Mario Götze

Elizabeth Warren

Camila Cabello

Emily Ratajkowski

We just flipped the switch pic.twitter.com/ZADsWCL2Qa