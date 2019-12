Acostumbrado a comunicarse por redes sociales el presidente Alberto Fernández se tomó un pequeño recreo en su pesada agenda para enviar un mensaje de agradecimiento a los argentinos.

Este fue el mensaje de Alberto:

Me gusta mucho tener contacto con ustedes y la Presidencia no me deja mucho tiempo libre. Pero quiero que sepan que extraño hablarles directamente y esta noche me pareció una buena oportunidad para hacerlo.



Últimamente me estoy quedando hasta tarde en la Casa Rosada, porque hay muchísimo trabajo por hacer y muchas cosas no pueden esperar. La situación de la Argentina es grave y no me puedo dar esos lujos. Demorarse es no dar respuesta. Y los que más padecen reclaman, con razón, respuestas urgentes.



No acostumbro a trabajar de noche. Pero este presente me exige hacerlo. Y admito que sin el ruido del día, la noche permite reflexionar mejor. Con más claridad.



Quiero aprovechar esta noche, en un recreo que me tomo, cerca de cumplir mi primera semana de Presidente, para agradecerles el apoyo y el cariño que me demuestran todos los días. Sacar al país de la crisis y volver a ponerlo de pie necesita del esfuerzo de todos y me hace bien saber que están al lado mío en esta tarea, que no es fácil.



Les prometo empezar a hacerme huecos en la agenda para poder seguir hablándoles más seguido. Uno de estos días, o alguna noche, nos encontraremos en Twitter.



Sé que cuento con ustedes. Sepan que cuentan conmigo.



Gracias, buenas noches y buen descanso para todos y todas. ♥️