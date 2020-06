Alfredo Leuco entró como un caballo a la provocación de un falso Gastón Pauls y quedó muy mal parado. Las redes se burlaron de él y cuando alguien la avisó lo que había hecho ensayó una especie de disculpa.

“Un irresponsable se hace pasar por Gastón Pauls hace 6 años en Twitter. No entiendo como nadie lo bajo todavía. No me gusta críticar a la gente por lo que no dijo. Pido disculpas. Nobleza obliga.”— Alfredo Leuco OK on Twitter Link Alfredo Leuco OK on Twitter

Nobleza obliga, tal como cierra Leuco su "disculpa" no le gusta criticar a la gente por algo que no dijo, salvo que sea Cristina, claro, a la que le gusta criticar por cualquier cosa.

Pero lo más relevante del caso es que en su propio tuit Alfredo reconoce de algun modo que no es muy ducho en el uso de redes y peor aún que no chequea nada ya que él mismo reconoce que este tuitero hace 6 años que "se hace pasar" por Gastón Pauls. En realidad en la descripción del perfil del usuario dice claramente que es un fake, pero parece que el periodista no lo leyó a la hora de criticar por criticar.

“@alfleuco Yo soy responsable porque digo claramente que soy una cuenta fake, usted debería investigar mejor. Saludos y sepa que lo admiro changuito”— Gaston Pauls on Twitter Link Gaston Pauls on Twitter

“@alfleuco Para los que se perdieron el humillante papelón aquí va esta hermosa captura de pantalla:”— Gort on Twitter Link Gort on Twitter

“@alfleuco Más grande no puedes ser el cartel que dice que no es el real, le contestas sin chequear como haces con las noticias que difundís solo para difamar y ahora ¿querés que cierren la cuenta con la que nos divertimos mucho solo porque vos sos un pelotudo? Volve a Facebook tas grande”— Alto Candombe on Twitter Link Alto Candombe on Twitter

“@alfleuco Che Fredo, hay un pelotudo que se hace pasar por vos en la tele”— Tuitero K on Twitter Link Tuitero K on Twitter

“@alfleuco Señor Alfredo solo basta con entrar en el perfil del autor y leer la descripción ahí dice que es un fan de Gaston Pauls! Así está nuestro país... si la gente aprendiera a leer seríamos potencia mundial!!!”— 《 Patito 》 on Twitter Link 《 Patito 》 on Twitter

Gort on Twitter

“@alfleuco Usted es un irresponsable. Debio chequear antes. Eso hacen los buenos periodistas.”— nora beatriz valle. Instagram:noravalle4122 on Twitter Link nora beatriz valle. Instagram:noravalle4122 on Twitter

“@alfleuco Abuelo, vuelva a Facebook..o mejor vuelva a hacer la carrera de comunicación social. Nos haría un favor a todxs”— Lucas ☀️ on Twitter Link Lucas ☀️ on Twitter

“@alfleuco Alfredo, hay uno en la tele haciéndose pasar por periodista objetivo, pero es pura opereta. Incluso hasta lo catapultó al hijo, igual de operador que él ¡A investigar!”— Joaquín Rodríguez on Twitter Link Joaquín Rodríguez on Twitter

“@alfleuco señor, no culpe al resto de su falta de profesionalismo a punto tal de no chequear una cuenta fake.”— Checha 🧡 on Twitter Link Checha 🧡 on Twitter