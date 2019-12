Al parecer, el Indio Solari no se lleva muy bien con la tecnología y así lo demostró el pasado domingo luego de realizar una transmisión en vivo por error a través de Instagram. Fue su mujer, Virginia, quien se dio cuenta de inmediato y le alertó lo que estaba sucediendo.

¿Indio estás haciendo un vivo en Instagram?”, se escuchó. “¡Qué manera de hacer cagadas...!”, le recriminó. "Apagalo", le respondió el cantante mientras lo observaban alrededor de 3.000 personas.

El blooper no tardó en convertirse en tendencia en las redes sociales, donde los usuarios que fueron testigos del video explicaron lo ocurrido. "Me uní al vivo que estaba haciendo el Indio y no entendía nada. Hasta que Virginia lo cagó a pedos. 'Ay Dios qué manera de hacer cagadas', le dijo jajaja", explicó uno. "El Indio hizo un vivo en Instagram de media hora y no se dio cuenta, entonces vino la mujer a cagarlo a pedos y él respondió y qué se yo cómo se maneja", detalló otro.

El divertido momento en que una abuela 'lucha' con el celular para poder ver a Luciano Castro "en bolas"