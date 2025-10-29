Sin dudas este hombre podría trabajar de doble de Javier Milei ya que su parecido físico sorprendió a las redes sociales.

Un usuario de TikTok publicó un video que llamó la atención por mostrar a este hombre. En la descripción del posteo, el autor destacó el parecido y mencionó a #mileiii.gualeyo040, el protagonista del clip.

El video comenzó a circular en las redes y generó miles de comentarios por la similitud entre ambos. El hombre aparece cocinando o tomando mates, mientras de fondo se escucha la inconfundible voz del mandatario.

Entre las reacciones más destacadas, varios usuarios escribieron frases como: "Javier Miguel", "Javier de Temu" y "Es el doble de riesgo". Otros resaltaron detalles del gesto y la risa del protagonista con mensajes como "Se ríe igual que Milei" y "Que pida un ADN urgente".