El increíble parecido de un ciudadano de Gualeguay con Milei que lo hizo viral en las redes sociales
El hombre es oriundo de Gualeguay y los que lo conocen aseguran que tranquilamente podría ser pariente del Presidente por su impresionante parecido físico.
Sin dudas este hombre podría trabajar de doble de Javier Milei ya que su parecido físico sorprendió a las redes sociales.
Un usuario de TikTok publicó un video que llamó la atención por mostrar a este hombre. En la descripción del posteo, el autor destacó el parecido y mencionó a #mileiii.gualeyo040, el protagonista del clip.
El video comenzó a circular en las redes y generó miles de comentarios por la similitud entre ambos. El hombre aparece cocinando o tomando mates, mientras de fondo se escucha la inconfundible voz del mandatario.
Entre las reacciones más destacadas, varios usuarios escribieron frases como: "Javier Miguel", "Javier de Temu" y "Es el doble de riesgo". Otros resaltaron detalles del gesto y la risa del protagonista con mensajes como "Se ríe igual que Milei" y "Que pida un ADN urgente".