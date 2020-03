Dipy escrachó al youtuber Yao Cabrera en Twitter luego de dar a conocer una conversación en donde el músico lo invita a pelear por un enfrentamiento que tuvieron anteriormente.

"Acá se los dejo y acá termina el darle transcendencia a este virgo. Para que después no digan que me ofreció plata para esto. No le da la billetera para comprarme. A casa pete", escribió Dipy en su cuenta de Twitter.

La trifulca comenzó luego de que el Dipy criticara a Cabrera señalando que le daba mucha bronca que se siga idolatrando a una persona que fue acusada de abuso y que todavía continúa publicando videos donde pone a las mujeres en situaciones incómodas.

agarra la mano a la piba y se la pone entre la pierna y la poronga. Yo todavía no entiendo porque a este pelotudo después d drogar a una infuencer, el circo q hizo con esa pelea trucha con el otro pancho ,todavía no lo pudimos recagar bien a piñas de verdad. Anotenme en la lista pic.twitter.com/VQINiFhCZf — el Dipy (@dipypapa) March 26, 2020

"Agarra la mano a la piba y se la pone entre la pierna y la poronga. Yo todavía no entiendo porque a este pelotudo después d drogar a una infuencer, el circo q hizo con esa pelea trucha con el otro pancho ,todavía no lo pudimos recagar bien a piñas de verdad. Anotenme en la lista", dijo el músico en su momento, que ahora volvió a atacar al revelar una conversación entre ambos donde invita a pelar al youtuber.