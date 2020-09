Marcelo Puella on Twitter

Con el personal de salud a punto de colapsar física y mentalmente y rogando a la ciudadanía un poco de empatía para no tener que lamentar más muertes, el gobierno de la Ciudad autorizó la apertura de bares y restaurantes que tengan espacio para poner mesas en las calles.

Pero como era de esperarse no se cumplió ningún protocolo y la gente se amontonó. La distancia social no se respetó y obviamente tampoco el uso del barbijo por lo que no sería raro que en unos diez días el número de contagios se multiplique.

El debate en las redes se puso picante.

“Empatizar más con un Tincho pelotudo que quiere tomar birra en Palermo, que con un trabajadxr sanitario que pide por favor que no salgas porque no pueden más, te define.”— Cosmosónica 💚💜 on Twitter Link Cosmosónica 💚💜 on Twitter

“Me fascinó esto. Palermo es tendencia por sus bares colmados de gente comiendo papas con chedar. En respuesta a eso, se publican fotos del aglomeramiento en zonas populares como La Matanza. Igualan la necesidad de trabajar de algunos, con la falta de empatía de otros.”— . on Twitter Link . on Twitter

“Yo criticaría a los boludos que van a los bares de palermo, pero siendo sincero, si vuelve el futbol y permiten publico, voy a ir. Entonces, con qué cara puedo decirles algo si yo haría la misma forrada?”— Jose Maidana on Twitter Link Jose Maidana on Twitter

“Ver la cara de tristeza de esta terapista y ver la irresponsabilidad social en Palermo, Villa Urquiza y demás lugares, me hace pensar que tenemos lo que merecemos. Y seguramente esta mujer atienda a muchos de los que ayer se burlaban de la cuarentena.”— Luis on Twitter Link Luis on Twitter

“No banco que hayan salido todos en yunta a Palermo y se junten a tomar en los bares porque pienso en los médicos que la están pasando mal. Pero no me vengas a decir que La Matanza es un relojito a la hora de la cuarentena porque todos sabemos que no. Las cosas como son.”— El Opinante© on Twitter Link El Opinante© on Twitter

“Lo militantes del gobierno no te muestran esto, te muestran los bares en Palermo porque el objetivo es fomentar el odio de clase para después resolverlo empobreciendo a todos por igual. https://t.co/2vnkAHDI5y”— Tana Ferro on Twitter Link Tana Ferro on Twitter

“el verdadebro gen Argentino no es parecido a San Martin , es parecido al que esta tomando la birra en palermo con 8 personas pegadas diciendo que son libres. por suerte no era el Sars1. Queda la mitad de la población.”— SoyBor ® ⭐ on Twitter Link SoyBor ® ⭐ on Twitter

“Se escandalizan por un grupo de pibes tomando birras en Palermo. Son los mismos que aplauden que Alberto Fernandez ande a los besos con Gildo Insfran, que se reuna con Moyano y que Tinelli lo visite exclusivamente para llevarle una camiseta. Que boludos son los Kirchneristas.”— Ulises Chaparro on Twitter Link Ulises Chaparro on Twitter

“Yo no soy policía de los bares de Palermo pero no me olvido de cuando los periodistas decían estas barbaridades con 600 casos por día.”— Die Sampayo on Twitter Link Die Sampayo on Twitter