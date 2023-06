Diego Naka es un comerciante que se declara abiertamente libertario y que decidió involucrar a su hija en un paso de comedia muy mal logrado para hacerla decir que va a comprar dólares para que no se devalúe su dinero y termina diciendo que votará a Milei como si fuera la solución.

Claramente a la hija de Naka no le esta yendo tan mal a juzgar por la cantidad de billetes que muestra en cámara cual si fuera Alex Caniggia, pero además claramente no entiende nada de economía.

En principio habría que decirle que si no quiere perder el valor de su dinero le conviene un plazo fijo y no ahorrar en dólares, por otro lado habría que consultarle a la familia libertaria cómo creen que sería una prosunta dolarización ya que no es como ellos piensan.

Pero lo único valioso del video es que el padre inste a su hija a ahorrar, sobre todo porque si llega a ganar el candidato que ellos apoyan ya no contará con educación gratuita y en el caso de necesitar un órgano va a tener que comprarlo.