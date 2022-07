"¿Hábitos que te cambiaron para bien?", preguntó el usuario Felipe Mendiguren. Cielo Latini, joven escritora, contestó: "Hace 4 años dejé las harinas al 100%, me hice vegana (soy veggie desde los 20), dejé de contactarme con gente que me vibra mal, no veo noticieros/portales, yoga todos los días de mi vida llueva o truene, medito y practico la gratitud. Jamás fui tan feliz :)".

