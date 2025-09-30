Un partido de la liga amateur Básquet Entre Amigos (BEA), disputado este domingo en Villa Devoto, se transformó en un verdadero escándalo deportivo.

Todo ocurrió cuando Santiago Corbalán Olivera, del equipo del Colegio de Abogados de San Isidro, protagonizó una violenta agresión contra un rival.

En medio de la jugada, Corbalán Olivera perdió el control y lanzó un codazo al cuello de su rival, provocando su caída inmediata al suelo. Sin detenerse, volvió sobre el jugador indefenso y lo pisó en la cabeza.

Ese acto violento derivó en una pelea entre ambos equipos en la cancha del Colegio Cardenal Copello.