Este fue el twit disparador para que un montón de gente hiciera catarsis y pudiera expresar sin temor a sentirse mal que su año tampoco tuvo todas cosas buenas.

Pospuse mis sueños académicos un año por cuidar personas que luego me fallaron. Me dejé boludear por una manipuladora psiquiátrica. Le expresé mi amor a varias personas a las que les importó un bledo. No pude cambiar de trabajo. Arruiné todo lo que había progresado en el gym.

Mi marido me dejó en el 2018, pasé los primeros 8 meses del 2019 deprimida, no entregué la tesis de doctorado, sigo en el mismo trabajo precario y estoy recuperando el peso que perdí, desde la separación.

- Hice mierda una relación d más d 6 años y perdí a la persona q más ame

- Sigo llorando d noche x mi ex

- No conseguí cambiar el trabajo d mierda q tengo

- No me pude mudar d la casa d mis viejos

- Volvi a tener ataques d ansiedad

- Volví a tener insomnio

- Perdí muchos amigos