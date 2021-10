El sábado, una usuaria la acusó de irse sin pagar en el bar donde trabaja. La usuaria recibió tantas respuestas que decidió borrar el posteo y luego escribió: "Miedo".

Este domingo, Ivana Nadal se levantó espiritual y escribió: "Solo deseo un mundo sincero. Y confío que hacia ahí vamos…".

La influencer se explayó: "Gracias a todos los que con amor me dedican unas palabras y alimentan mi alma. Perdón a quienes se sienten ofendidos o dolidos con mis palabras. Sólo es mi verdad. Y a quienes me insultan, maltratan, denigran y maldicen. Les envío muco amor. Quizá con lágrimas en los ojos, porque soy humana también. Igual que vos y me duelen algunas cosas como a vos. Trabajo en eso. Pero en el proceso lo siento. Sólo deseo un mundo sincero, auténtico y lleno de amor. Por eso me expreso de esa manera y por eso voy creando con sonrisas y compasión. Por eso NO MIENTO. Porque sé cuánto duele. Te invito a que reflexiones, una vez más. Quién sos? Quién querés ser? Te lo permitís? Te juzgás? Cómo te tratás? Cómo te dirigís hacia "el otro"? Te amás?".

Pero... ¿pagó o no pagó lo que consumió en el bar?