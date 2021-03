El Eco de Tandil on Twitter

Desde la madrugada del jueves los bomberos de Tandil trabajan en la zona de las sierras cercanas a la cantera Los Naranjos.

Las autoridades reconocieron que el fuego “no está controlado” y que son varios los focos actuales. Además, que aún no pudieron especificar la totalidad del área alcanzada, ni relevar los daños.

“Descarto totalmente que la causa sea natural, pero si fue intencional o no, no se”, dijo el Comisario Ramón García, Jefe del Cuartel Central. Y mostró preocupación: “La prioridad es que no avance sobre las casas".

Y las redes reaccionaron:

Ahora fuego en TANDIL pic.twitter.com/R19GY97TDg — Elsaco (@elesacol) March 12, 2021

“Que onda??? Tandil ahora???🤔🤔”— María on Twitter Link María on Twitter

“QUE RARO SE INCENDIA TAMBIEN TANDIL, LOS PAGOS DE MAURICIO MACRI, Y NO ES CASUALIDAD”— maria bucci on Twitter Link maria bucci on Twitter

“Ahora se quema Tandil. No, seguro que no es intencional😡”— Amanda Pizarro on Twitter Link Amanda Pizarro on Twitter

Se incendia las sierras de #Tandil!!. Se me llenan los ojos de lagrimas ver como se pierde toda la flora local. La fauna autóctona hulle en busqueda de un nuevo hogar 😭😭😭😭 #BastaDeQuemas pic.twitter.com/r1mNORQf6C — Ailu Valegg ♫ ♫ (@Ailu_Valegg16) March 12, 2021

“No creo que los mapuches ataquen Tandil https://t.co/SRx1ETQ6gc”— Mario Escobar on Twitter Link Mario Escobar on Twitter

“Se prende fuego Neuquén, Río Negro, Chubut que es casi el total de la #Patagonia pero también, Buenos Aires y San Luis, ahora las Sierras en Tandil, claramente el #Imperialismo viene por todo y entendamos que #TodoFuegoEsPolitico”— Charly Luna ☭ on Twitter Link Charly Luna ☭ on Twitter

“Ahora Tandil? Pero qué está pasando? Quieren guerra? @lanacionmas”— andrea feliz como una lombriz 🇦🇷 on Twitter Link andrea feliz como una lombriz 🇦🇷 on Twitter

“No son de las imágenes mas lindas pero esto también pasa en tandil.. #Tandil #Incendios”— Guillee ✌ on Twitter Link Guillee ✌ on Twitter

“Nuestras hermosas cierras de Tandil se incendian”— Pum-Pum⚡😈 on Twitter Link Pum-Pum⚡😈 on Twitter