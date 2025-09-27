Lo que parecía un operativo de rutina en un retén policial del barrio porteño de Núñez se transformó en una escena digna de la serie "División Palermo".

Un grupo de efectivos había detenido a un vehículo para realizar los controles pertinentes cuando, en un descuido, uno de los policías perdió el equilibrio y dejó caer su moto directamente sobre el capó del auto.

Como si fuera poco, unos jóvenes que pasaban por el lugar grabaron el momento exacto y el video se viralizó rápidamente en redes sociales.