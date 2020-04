En medio de la incertidumbre, que alcanza al Poder Legislativo, por la pandemia del coronavirus, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó a través de las redes sociales al procurador interino que dejó Mauricio Macri y la posible negativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para conseguir un aval a la posibilidad de sesionar de forma virtual.



"Imperdible hilo de twits en el que Graciana Peñafort, Directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, explica que cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación quiere tratar y resolver un asunto, lo hace… independientemente de cualquier legislación y jurisprudencia…", expresó la ex mandataria, afirmación que argumentó con una cita a un extenso hilo de Twitter publicado anoche por la abogada.

La referencia que llevó a la explicación de Peñafort y el contundente mensaje de CFK fue que este martes, el procurador interino Eduardo Casal, desestimó el pedido de declaración de certeza presentado por la vicepresidenta para sesionar de forma virtual y así tratarse el impuesto a las grandes ganancias. El jefe de los fiscales alegó que el máximo tribunal no puede intervenir en dichos asuntos del Congreso.



"Necesitamos una garantía legal para haya una sesión virtual. No podemos hacerlo así y que después caiga un recurso por la inconstitucionalidad del procedimiento que se ha usado", destacó Peñafort, quien tras el dictamen del procurador Casal contrario a que la Corte se pronuncie al respecto publicó un hilo en Twitter que este miércoles recogió Cristina.



El dictamen de Casal no sorprendió y mucho menos evitó las críticas. Por caso, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, le dedicó una serie de tuits.