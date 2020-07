Con un mensaje que rezaba: "El que puede puede y el que no, critica" Cande Tinelli intentó defenderse de los que aseguran que es toda de plástico.

El problema fue que lo tomó con literalidad y empezó a enumerar: "Que poca paciencia que les tengo a los que dicen que soy toda de plástico, tengo siliconas en las tetas que no son de plástico, me operé la nariz que no tenía plástico, y en la boca me pongo relleno obvio, con un capo, pero no es plástico".

Tal vez en el momento en el que empezó a enumerar la cantidad de cosas "no naturales" que se había hecho tomo real dimensión de qué era lo que le estaban diciendo y terminó su reflexión con un exabrupto.