El video que compartió Clau empieza con una toma de sus pies y va subiendo por su cuerpo, enfoca durante varios segundos sus lolas y termina subiendo hasta dejar su cabeza en un plano contrapicado. El fondo está ambientado con el universo y música acorde.

"Mujer decidida. Mujer libre. Mujer con autonomía. Mujer deseante. Mujer sexual y no sexualizada. Camino a serla", es el texto que acompaña la publicación que está al limite de la denuncia en la red social Instagram Cabe destacar que, si bien en las últimas imágenes que Calu compartió en topless no fue sancionada por la red social, no se podría asegurar que este no sea un posible caso.