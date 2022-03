"ME ESTAN EDITANDO. ESTA VEZ NO ME EQUIVOQUE. NO ME EDITEN. NO HAGAN UNA FAKE NEWS. CIEN VECES HABLÉ DE QUE ESO ERA LO QUE IBAN A ALEGAR LOS ABOGADOS DE ESOS 6 HIJOS DE PUTA", escribió en mayúsculas en sus redes Flavio Azzaro luego de que sea tendencia por ¿justificar la violación en grupo a una chica en Palermo?.

En su cuenta, @FlavioAzzaro, aclaró lo sucedido e hizo este descargo: "Me cansaron. Los voy a denunciar a todos los que publiquen eso que está editado y que solo busca perjudicarme. Me cansé. Antes de defender a un violador prefiero que me maten. No tiene escrúpulos. Editan lo que dije que podía alegar la defensa como si fuera un pensamiento mío!!!!".



"Me hicieron una jodida. Es el precio de meterse con los que muchos no se meten. Lo estoy pagando hace mucho. Pero ésta no me la voy a comer. Cuando me equivoco, soy el primero en decirlo. Me quieren cancelar. Los videos que publiqué son claros. Sin margen de duda".

