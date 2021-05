Ángel de Brito se contagió de coronavirus tras viajar a Miami a vacunarse. Según él, se enteró cuando se sometió al PCR obligatorio para regresar al país.

"Me fui a hisopar como un trámite, más que nada para volver a Buenos Aires y cuando me llegó el resultado, no lo podía creer. Después tuve un poco de fiebre y el cansancio que venía sintiendo pero que yo asociaba con el cansancio propio del viaje. Lo que pasa es que cuando te dan el resultado, tenés como todos los síntomas juntos", contó el conductor en videollamada con el programa que conduce en El Trece, LAM.

Ahora, De Brito deberá permanecer en Miami hasta que se cumpla el aislamiento obligatorio. Y las redes lo hicieron meme:

Ángel de Brito se vacunó. Una semana después dio positivo de Coronavirus. 🙄 https://t.co/SrKf1XM3qWLink Tweet de V the Reaper

Angel de Brito vacunado en Miami / Angel de Brito con covid en Miami. https://t.co/n6PfsIbt5TLink Tweet de VanVang

Ángel de Brito pagando unos días de estadía imprevistos en Miami https://t.co/eVH18FzA8ALink Tweet de Jotapé

-Primer acto : Ángel de Brito se fue a darse la vacuna a Miami -Segundo acto : Ángel de Brito da positivo de covid -Tercer acto : Ángel de Brito está aislado - Como se llama la obra? "Un Ángel sin suerte" @AngeldebritoOk @LosAngeles_ok https://t.co/yQajF7qTDTLink Tweet de @Marge_Dice

@porquetendencia https://t.co/Hs2bLLLZkCLink Tweet de mcLOVIN

Me voy a Meameee y me salvo pa toda la cosecha... pic.twitter.com/UuKhwuzYBI

Se fue a contagiar en vez de vacunar? https://t.co/SsSfpcSBulLink Tweet de isa...así 💚

Ellxs tan Angel de Brito positivo de Covid en Miami y nosotres tan Andrea Rincón y Viva Perón Carajo en Masterchef. This is the real grieta. #FelizLunesLink Tweet de Martina Ferro

Es verdad que Ángel de Brito fue a vacunarse a Miami y se contagió de Covid_19 allá? Hablame de justicia divina:::::Link Tweet de siempre que llovió..

Lo único positivo que tiene Ángel de Brito es el Covid-19 https://t.co/2wpMfGd8vqLink Tweet de Luis Alberto

Ángel de Brito fue a vacunarse a Miami. Ahora se contagió de Covid_19 allá 🤦🏻‍♀️ No va a poder regresar y va a tener que pagar por el tratamiento en un sistema de Salud carísimo. Si va a necesitar oxígeno va a tener que dejar un riñón. Más gil no se consigue.Link Tweet de cecilia molina

@gualtieri_juan @paosil18 recien vacunado con la johnson y tiene covid se contagio o lo que te ponen es un el virus? raro no? se fue a hisopaar para volver a la argentina y era positivo raro muy raro esto de las vacunas rar🤔oooooooLink Tweet de Suelen Castro

@infobae Guau! Qué pérdida para la república. 😎Link Tweet de €harles

Ángel de Brito con coronavirus, aislado en Miami adonde viajó a vacunarse. Sutilezas de la vida.Link Tweet de claudia adarb