Todo comenzó cuando el músico de Cumbia 420 recibió un reconocimiento por su aporte a la Cultura.

Pero la diputada de Santa Fe que se hizo conocida por tener relaciones íntimas con otro músico y por su participación en programas de televisión se mostró indignada: "Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel. ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’!".

"Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia”, aseguró Granata pero su opinión no cayó muy bien en las redes que no tardaron en contestarle.