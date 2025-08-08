Después del acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO que dejó relegados a los candidatos de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal anunció que no haría campaña aunque en realidad nadie la había tenido en cuenta para ninguna candidatura.

Sin el peso ni la responsabilidad de apoyar a ningún candidato, la ex gobernadora sintió que podía reírse de sí misma y uso uno de sus memes más famosos para dar su opinión sobre el acuerdo de la ultra derecha.

Pero a las redes no le causó ninguna gracia y le recordaron por qué había quedado en el olvido del partido que ayudó a construir.