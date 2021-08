Por una vez en su carrera Luis Majul tuvo la decencia de no cubrir al impresentable diputado Fernando Iglesias y sus desagradables declaraciones misóginas.

Pero este rapto de cordura puede llegar a costarle algo caro al vocero del macrismo ya que sus seguidores claman por cancelarlo por no haber apoyado a su polémico representante.

Iglesias no sólo no pidió disculpas sino que aseguró que no hablaba de Florencia en sus tuits lo que no lo exculpa de absolutamente nada ya que su odio hacia las mujeres está claro desde hace tiempo.

Pero las redes se dividen entre los macristas defraudados por un Majul que eligió posicionarse del lado de la cordura y los kirchneristas que no pueden contener la carcajada.