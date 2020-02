A post shared by Florencia Peña (@flor_de_p) on Feb 25, 2020 at 2:16pm PST

"Me dijeron que me pasaban a buscar el jueves. Me dijeron que ensaye. No han venido a buscarme, hay algo raro acá che. ¿No termina hoy el carnaval?", se la escucha decir a Florencia Peña en el divertido video que compartió en su cuenta de Instagram, donde se la ve bailando en topless y tanga desde la pileta de su casa al ritmo de "Tuta Tuta", de los Auténticos Decadentes, ya que aparentemente se olvidaron de ella.

"ESTE AÑO NO FUI CONVOCADA 😭🦚. Cuando tus amigos te dejan de garpe y querés carnaval igual 🤷🏼‍♀️🎊", escribió la actriz en el pie de las imágenes, que en pocas horas superaron las 980.000 visualizaciones.