Desde que Ivana Nadal retornó de sus vacaciones en Mar del Plata junto a su familia debió encerrarse en su casa para cumplir con la cuarentena obligatoria, como la mayoría de los argentinos. Y al parecer, la morocha se puso nostálgica y recordó una postal donde se la ve en la playa posando en bikini.

"Unas ganas de esta Libertad ✨. Ya volverá 🤩 PACIENCIA. Como para todo en la vida. No desesperes!☝🏻 Disfruta lo que tengas y lo que no. Lo que estés viviendo. Entiendo que hay muchísima cantidad de gente que está sufriendo por dinero o salud, pero SI NO ES ASÍ, no te parece que podemos pasar este momento?", escribió la modelo junto a la imagen.



"VOS PODES 🤩 Lo sé💪🏻 Se fuerte. Agradece por no tener esos problemas y valora tener un techo, una cama, un plato de comida. Conectemos con lo básico y TAN ESENCIAL. Les deseo paz y muchísimo amor. Se puede, dale q se RE puede", agregó Ivana en el mensaje motivacional que le dedicó a sus seguidores en su cuenta de Instagram.