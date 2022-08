Una usuaria compartió la foto con el cartel del taxi que tomó en México y este texto: "Hace rato abordé este taxi y leí esto. “Te duermes y te cojo”. No cabe duda que la violencia machista no conoce límites, que cada día se hace más violenta y más explícita. Le pedí al sujeto que me bajara y no quería, hasta que no le tomé la fotografía no me bajó. Aquí su cara".

El tuit se hizo viral por la foto y por los comentarios -en rechazó y los que interpretan la frase de otra manera- y también por los que avalan la cultura de la violación.

Tanto ruido hizo la denuncia en México que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad se comunicó con la joven. "Lamentamos el inconveniente, le pedimos mayor detalle del incidente por favor como placa de unidad y ascenso y descanso de dónde abordo la unidad", reportan los medios que le contestaron. El delito de acoso sexual en México contempla penas de entre uno a tres años de prisión.

La usuaria compartió otro tuit a las horas.