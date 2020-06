Miles de usuarios de Twitter utilizaron el hashtag "#SePicó" para eligir a la mejor pelea mediática de la Argentina y en pocos minutos se convirtió en trending topic por la gran cantidad de casos que comenzaron a aparecer.

Hasta el momento, los que pelean la punta son: Mauro Viale Vs. Alberto Samid con la recordada frase "usted tiene que arrepentirse de lo que dijo"; Mariana Nannis Vs. Yanina Latorre y el Movilero de Crónica Vs Atendedor de boludos. ¿Quién ganará?

#SePicó "Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo" el verdadero se pico fue este señores pic.twitter.com/6tDopYetIO — c (@Chechobazan_) June 2, 2020

#SePicó mejor pelea vía Twitter de la historia ue pic.twitter.com/eCIVOVviiA — luk0c (@luk0c) June 2, 2020