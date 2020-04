Rocío Guirao Díaz se puso nostálgica mientras cumple con esta nueva etapa de aislamiento social preventivo. Así lo demostró en su cuenta de Instagram luego de compartir un video, que en un principió realizó para la red social Tik-Tok, donde se la ve caminando con un sensual bikini por las playas de Tulum, en México, mientras suena la canción "My Oh My", de Camila Cabello junto con DaBaby.

"Extraño la libertad", escribió la modelo en el pie de la imagen, que en pocas horas obtuvo más de 76.000 reproducciones, además de los cientos de halagos por parte de sus seguidores.