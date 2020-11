María Florencia Arietto 🇦🇷 on Twitter

"Hola 6-7-8 ratifico lo dicho: Alberto Fernández quiso ser el viudo de Maradona para sacar tajada policía y como no pueden organizar ni un velorio, se lo delegaron a la barra de Boca y así terminó", escribió Florencia Arietto en Twitter como respuesta a nuestra nota: El micrófono quedó abierto y dejó en claro qué clase de persona es Florencia Arietto.

Y en otro tuit, nos desafió: "Los conozco kirchneristas, como hicieron un desastre en el velorio de Diego y no saben que hacer arrancan con su táctica: victimización, emboscada y destrucción. Por lo tanto abajo les dejo mi ratificación en ON para que sepan que: conmigo no Barone".

¡En qué te hasta convertido Flor!