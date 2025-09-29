River perdió con Riestra de local 2 a 1, sumó su cuarta derrota consecutiva y el equipo se fue silbado del Monumental. Además, Marcelo Gallardo salió a pedirle disculpas a los hinchas, y es blanco de duras críticas. 

En tanto, en el mundo paralelo que son las redes sociales, Demichelis es tendencia y meme, y Agusneta, un reconocido streammer, se las rebuscó para hacerse viral

¿Qué hizo? Simuló ser echado de la transmisión de TNT Sports por criticar a Gallardo

Es bait. Es mentira, señora. Estaba armado, maestro. Lo había planeado para hacerse virales. Ahora usted que ya lo sabe, disfrute de los comentarios en redes. 

