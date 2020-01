Zaira Nara se encuentra atravesando sus últimas semanas de embarazo a la espera de su segundo hijo y mostró su enorme panza con una foto al natural y en topless que se encargó de compartir con sus más de 3.500.000 seguidores en Instagram.

"Bebito así te espero", escribió la modelo y conductora en la publicación, junto a otra foto donde se la ve vistiendo un conjunto estilo vaquero.

"Muy feliz atravesando las últimas semanas de embarazo, cargada de emociones, de ansiedad, de incertidumbre, pero por sobre todo de mucha alegría esperando a nuestro bebé. Por suerte hoy las cosas avanzaron mucho y se respeta mucho más a la mujer que va a parir y a su bebé. Eso no quiere decir que sólo un parto natural, o humanizado sea la única opción para “ser respetada” tengo muchas amigas con partos que han sido intervenidos xq eso era lo mejor para el bebé y esa mamá en ese momento. Y han sido respetadas ellas, su proceso y su bebé. Y eso es lo importante, elegir un equipo de profesionales y saber que estás en las mejores manos xq muchas veces hay decisiones de último momento que son necesarias para salvar una o las dos vidas. Incluso partos programados (yo fuí un parto programado). Hoy por suerte se nos pregunta mucho más, se nos acompaña más y esperar los tiempos de cada mujer y de cada bebé es lo importante, pero tmb se nos señala más y no somos “más mujeres” o “más guerreras” las que llegamos con un bebé encajado, con dilatación ideal y todas las condiciones dadas para un parto natural. Tmb esta bueno saber que se puede respetar de igual manera ambos nacimientos. Lo importante es hablar mucho, informarse y no tener miedo a preguntar . Tuve una hermoso primer parto natural con Mali y así sueño que sea el segundo. En un lugar nuevo pero acompañada de toda la gente que Amo y un grupo espectacular de profesionales", escribió Zaira en una segunda publicación junto a la tapa de la revista Caras que protagonizó.

"Usts que miedos enfrentan en el embarazo? Tengo miles de Msjs que no llego a responder a todos, y uno mas hermoso que el otro! Gracias ♥️ Las leo y las acompaño 💪🏼🙏🏻", agregó.