"La Chiqui... la de todos"
¿A Mirtha Legrand le llegó la crisis? Grabó una publicidad a los 98 años y las redes reaccionaron
La diva es la protagonista de la nueva publicidad de una empresa extranjera y en las redes se rinden a sus pies, y se preguntan si le llegó la crisis del gobierno de Javier Milei.
Mirtha Legrand, a sus 98 años, grabó un comercial para la empresa de combustibles Shell, que, según la agencia Don by Havas, “eligió a la conductora de TV como imagen central para resaltar valores de tradición, cercanía y continuidad”.
“La Chiqui, la Shell, la de todos”, es el remate de la publicidad luego de que la diva paga el combustible con la app de la empresa. Y las redes reaccionaron con memes: