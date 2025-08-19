Mirtha Legrand, a sus 98 años, grabó un comercial para la empresa de combustibles Shell, que, según la agencia Don by Havas, “eligió a la conductora de TV como imagen central para resaltar valores de tradición, cercanía y continuidad”.

“La Chiqui, la Shell, la de todos”, es el remate de la publicidad luego de que la diva paga el combustible con la app de la empresa. Y las redes reaccionaron con memes: