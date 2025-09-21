Otra de Relatos Salvajes
"¿Sabés quién soy yo, gato?": tensión en el tren Roca por una pelea en medio del viaje
El violento episodio, que tuvo como protagonistas a dos pasajeros, se hizo viral en las redes sociales. Todo sucedió dentro de una formación del ferrocarril Roca.
La sociedad argentina está tan violenta que ya no llama la atención ni siquiera lo que se vive en las calles o incluso en los medios de transporte.
Así lo reflejan las imágenes que se viralizaron en las últimas horas, por lo ocurrido en el interior de una formación del tren Roca, y que difundió el periodista especialista en policiales Mauro Zeta.
En el video se puede escuchar a un pasajero gritar: "¿Sabés quién soy yo, gato?", mientras se genera un forcejeo frente a las demás personas.
A pesar de la tensión, la situación siguió desarrollándose con total normalidad, sin que se registraran heridos graves ni interrupciones significativas en el servicio.