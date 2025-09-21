La sociedad argentina está tan violenta que ya no llama la atención ni siquiera lo que se vive en las calles o incluso en los medios de transporte.

Así lo reflejan las imágenes que se viralizaron en las últimas horas, por lo ocurrido en el interior de una formación del tren Roca, y que difundió el periodista especialista en policiales Mauro Zeta.

En el video se puede escuchar a un pasajero gritar: "¿Sabés quién soy yo, gato?", mientras se genera un forcejeo frente a las demás personas.

A pesar de la tensión, la situación siguió desarrollándose con total normalidad, sin que se registraran heridos graves ni interrupciones significativas en el servicio.