La ex panelista de Intratabales Liliana Franco hizo tendencia la palabra "litoral" por este tuit y le erró feo. Es que el mensaje de la usuaria @maxinoe1304 decía: "Chau, me voy. Me harté de todo, me voy a buscar un futuro mejor... o sea, un futuro lleno de bogas y dorados. Litoral allá vamosssss!!".

Y ella lo interpretó mal o no sabe dónde queda el litoral argentino y lo retuiteó con la frase "expulsando futuro". Las redes la defenestran.