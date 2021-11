“¡Felicidades doctora Lorena Jara Oroa! Gran devoradora de hombres casados y destructora de familias. Toda la felicidad del mundo para vos”, reza el pasacalle que por estos días se hizo viral en Paraguay, donde nace esta historia.

La mujer señalada, Lorena Jara Oroa, le contó su historia a la prensa guaraní. "Esa cuestión de devoradores de hombres... Agarrar y robar un marido me parece medio complejo, 100 kilos en mi hombro no voy a poder alzar y llevar", dijo. Y aclaró: "Tengo una relación libre y que no tengo por qué esconder y mi pareja es una persona que está en trámites de divorcio y está separado de hecho”.

Y las redes sociales se llenaron de memes con la leyenda viral: "Devoradora de hombres casados".