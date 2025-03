Este miércoles, mientras la policía reprimía ferozmente a jubilados y manifestantes, en la sesión en la Cámara Baja se produjo un escándalo sin precedentes entre los integrantes de La Libertad Avanza.

Maria Celeste Ponce y Lilia Lemoine se enfrentaron contra Marcela Pagano y Rocío Bonacci en medio del recinto. Allí buscaron que el legislador Oscar Zago reaccionara, no diera quórum para sesionar contra los intereses del Gobierno, y lo lograron.

Este jueves, en el programa de Luis Novaresio, Zago se mostró “arrepentido” por el escándalo en el recinto en el Congreso. "Me dejé llevar, pero no tendría que haber reaccionado porque se buscaba que yo me levantara de la banca y no diera quórum", se disculpó.

Y disparó contra el presidente de la Cámara, Martín Menem, por levantar la sesión pese a que se había logrado el quórum: “Muy mal el presidente Menem de haber logrado su objetivo, de haber logrado que la casa de la democracia no funcione”.

El hecho no tiene precedentes en democracia. María Victoria Tolosa Paz denunció que “a Zago lo levantaron de su banca para que no haya quórum”.

Así, el oficialismo evitó que se vote la prórroga de la moratoria y derogación de las facultades extraordinarias a Javier Milei.

El momento del escándalo y la reacción de la oposición

"Vos no podés ser presidente de la Cámara", le dijo Máximo Kirchner a Menem.