El show de Javier Milei en el Luna Park dejó una serie de perlitas. Como los comentarios filo nazis, los que fueron a ver la degradación de la política y hasta las figuras polémicas que acompañan el gobierno de la ultra derecha. Entre ellas, la presencia de Yuyito González fue una de las grandes perlitas.

Esta mañana Yuyito contó cómo llegó a estar en primera fila. “Para el Luna, quería ir a ver la presentación del libro, un evento privado, nada del Estado. Así que empecé a gestionarlo, me dijeron que sí. Me pasaron a buscar porque sola no me gusta circular”.

“Me pasaron a buscar y me sentaron ahí donde me sentaron”, dijo por su espacio en la primera fila, donde las cámaras la filmaron varias veces. “Me podría haber sentado en la última y me daba igual”, aseguró.

Según las versiones, González contó con el aval de Karina Milei, quien la quiso al frente para mostrar a la blonda vedette como una de las defensoras del gobierno libertario. Sin embargo, al ser consultada, Yuyito se negó a decir si lo votó.