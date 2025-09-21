La exnovia de Javier Milei, Yuyito González, sorprendió en La Noche de Mirtha al hablar revelar el verdadero motivo de la ruptura.

La conductora de Empezar el Día, ante una consulta de Mirtha Legrand sobre la separación, fue categórica: "No somos fáciles, ni tenemos personalidades fáciles. Pasó algo que a mí no me cerró y reaccioné".

"Yo soy brava. Soy una mujer tranquila, muy pacífica pero tengo muchas convicciones en cuanto a las cosas que quiero para mí. Y si pasa algo que pasa de ese curso, sale otro aspecto de mi personalidad", remarcó.

