A Javier Milei ya no lo banca ni La Beriso. El cantante, Rolo Sartorio, el mismo que había abonado en diferentes oportunidades la idea de armar escuadrones para matar delincuentes, ahora fue a cantar al hospital Garrahan.

El cantante y los músicos se presentaron en el hospital, que viene siendo constantemente vapuleado y desfinanciado por el gobierno nacional, con una clara muestra de apoyo hacia esta institución médica tan importante.

Lo cierto es que la banda se presentó de manera acústica para chicos, médicos y padres; e hicieron algunos de sus temas más conocidos, como ‘No me olvides’.

“Esto no lo van a pasar en los medios”, incluso lanzó el vocalista de la banda llamativamente con un discurso bastante contrario al de otras épocas.