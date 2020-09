Salieri de Nik on Twitter

El penoso papel de Joaquín Morales Solá dejando a la exdiputada Carrió decir cualquier clase de incoherencias y no sólo no interrumpirla o repreguntarle deja a as claras que el Grupo está apostando al regreso de la denunciadora serial a la arena política.

Carrió parece haber recargado energías en estos meses de ostracismo y ahora asegura que la vicepresidenta quiere emular a Perón y "organiza saqueos".

Pero además también criticó a la senadora Anabel Fernández Sagasti de fanática y la comparó con "un soldado de Hitler".