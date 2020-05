"No entiendo cómo se puede aspirar a ser Venezuela, que es un país destruído", dijo Pichetto.

Y continuó: "Ser Venezuela es 60% de pobreza, un modelo estatal que no permite la consolidación de una clase media. La verdad, que no es un ejemplo, me gustaría ser Uruguay o Brasil, que tiene una visión ligada al crecimiento.

En una encendida columna, Brieva había tomado la crítica de la derecha local pero para plantear medidas más radicales a Alberto Fernández: "Si vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela ahora".

"Cuando volvimos, creí que no iban a estar más los que estaban, que se iban a investigar. Me dio ilusión. Sé que no es fácil, pero tampoco me quiero quedar con que no es fácil. Porque si no juzgamos, si no intervinimos, si no investigamos, fuimos", dijo Dady.