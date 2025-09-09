Eduardo Feinmann no para de pegarle al gobierno Nacional tras la durísima derrota del domingo en las elecciones bonaerenses. "Perdiste por un millón de votos, estúpido", remarcó el periodista en A24.

Y al compartir el pase de su programa con Pablo Rossi y Nicolás Wiñazki, explotó ante el dato que señaló el ex TN. "No hubo fiscalización casi".

"Si Karina (Milei) mandó 100 mil dólares ¿dónde quedó, en el camino?'', se indignó Eduardo.

El momento del debate donde Feinmann explota

Al hablar de responsables de la derrota electoral, Eduardo reaccionó ante el dato que reveló Wiñazki.