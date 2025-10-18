Lorena Villaverde es una más de las impresentables que pululan en La Libertad Avanza. Ella es diputada por Río Negro desde 2023 y aunque le quedaban un par de años decidieron candidatearla para el Senado a pesar de sus antecedentes penales.

Más allá de su relación sentimental con el primo de Fred Machado, Villaverde fue detenida en los Estados Unidos por tenencia de un kilo de cocaína y Nicolás Wiñazki dio detalles de esa situación, lo que parece que a la candidata mucho no le gustó.

Un diputado que no tuviera nada que ocultar negaría el hecho y después pediría derecho a réplica para demostrar su inocencia, en el mismo lugar donde fue señalada.

Pero Lorena Villaverde decidió enviarle a Nicolás Wiñazki un amedrentador mensaje, que más allá de estar muy fuera de lugar fue tomado por el periodista como una amenaza lisa y llana. Claramente el tema seguirá en la Justicia mientras La Libertad Avanza sigue sumando candidatos relacionados directa o indirectamente con el narco.